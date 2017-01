In de vorige aflevering van de handleiding huis kopen heeft u alles kunnen lezen over het kiezen van de juiste locatie. Heb je beslist in welke regio je een huis wil kopen? Mooi, dan ben je nu klaar voor het echte speurwerk. Daarvoor kun je het internet afschuimen, in zee gaan met een makelaar of een beroep doen op je netwerk. ...